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Семимесячная девочка умерла из-за гриппа в поезде Москва – Чита

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Семимесячная девочка умерла из-за гриппа в поезде Москва – Чита

Поезд. Железная дорога Фото: pixabay.com

На станцию Кунгура вызвали медиков, однако врачам не удалось спасти девочку. Мать и двоих сыновей трех и семи лет госпитализировали

Вечером 9 января в поезде, следовавшем из Москвы в Читу, умерла семимесячная девочка. У ребенка поднялась температура и начались судороги, она потеряла сознание. Причиной смерти мог стать грипп А, сообщает E1.ru.

Мать девочки с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. Симптомы болезни обнаружили у всей семьи: температура около 38 градусов и слабость. Их госпитализировали в Кунгурскую больницу в Пермском крае.

По словам очевидцев, на место прибыли следователи, реанимация и около десятка машин скорой помощи. Медики осмотрели 53 пассажира, провели санитарную обработку. Также людей проверили на грипп и коронавирус: последние тесты оказались отрицательными. Предполагается, что среди пассажиров мог распространиться грипп А.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в поезде Тюмень – Адлер заболели несколько десятков подростков, их госпитализировали. В пути скончалась 12-летняя девочка. Известно, что у 15 человек выявили грипп А, примерно у 60 детей обнаружили признаки ОРВИ. Кроме того, 27 декабря группу из 10 детей сняли с поезда Москва – Симферополь с признаками ОРВИ и повышенной температурой.

Взято отсюда

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