У ребенка была слабость и температура около 38 градусов

В поезде, следовавшем из Москвы в Читу, погибла семимесячная девочка. Как сообщают наши коллеги из издания E1.RU, предварительная причина смерти ребенка — грипп.

Девочка возвращалась в поезде с матерью и двумя старшими братьями в Омск из Москвы, где они отдыхали. Как сообщает телеграм-канал «RT на русском», в дороге у девочки поднялась температура, она потеряла сознание, у нее случилась клиническая смерть. Медики пытались помочь ей на станции Кунгур (Пермский край), но оказалось слишком поздно.

Поезд прибыл в Екатеринбург, сейчас на железнодорожном вокзале работают медики — предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

— Ребенок умер еще в поезде. На станции Кунгур нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли, — цитирует RT маму девочки.

По словам женщины, у дочки взяли анализы, они подтвердили грипп. У самой матери и двух других детей (им три и семь лет) сейчас те же симптомы, что и у девочки. Поднялась температура около 38 градусов и есть слабость. Мать говорит, что претензий к врачам у нее нет. Вместе с детьми она находится в детской больнице Пермского края, какой именно — не уточняется.

Наши коллеги из E1.RU сообщают, что к железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге съехалось около десятка машин скорой помощи. Очевидцы рассказали, что медики ждут прибытия поезда.

В федеральной пассажирской компании E1.RU подтвердили информацию о гибели пассажира поезда Москва — Чита.

— 9 января в поезде № 70 Москва — Чита понадобилась медицинская помощь одному из пассажиров. Поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям и вызвала реанимационную медбригаду на ближайшую станцию Кунгур. Медики прибыли на станцию незамедлительно, но, к сожалению, спасти пассажира не удалось.

Обо всём, что известно о происшествии, вы можете следить в онлайн-трансляции.

Взято Источник

10.01.2024