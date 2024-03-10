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Семиметровое чучело Масленицы сожгут в Барнауле

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Праздничные мероприятия пройдут 17 марта

Семиметровое чучело Масленицы сожгут в Барнауле

Блины / Фото: www.freepik.com

В барнаульском парке “Лесная сказка” 17 марта пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.

Для гостей парка подготовлена насыщенная программа: развлечения, угощения, розыгрыши подарков, гадания и русские забавы. В рамках концертной программы выступят вокально-хореографические коллективы и ансамбли народной песни.

Гости смогут посоревноваться в перетягивании каната, битве мешками, проявить ловкость и силу.

В конце праздника сожгут семиметровое чучело Масленицы.

Начало мероприятий запланировано на 17:00.

новости Алтайский

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