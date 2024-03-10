Семиметровое чучело Масленицы сожгут в Барнауле

Праздничные мероприятия пройдут 17 марта
Блины / Фото: www.freepik.com
В барнаульском парке “Лесная сказка” 17 марта пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.
Для гостей парка подготовлена насыщенная программа: развлечения, угощения, розыгрыши подарков, гадания и русские забавы. В рамках концертной программы выступят вокально-хореографические коллективы и ансамбли народной песни.
Гости смогут посоревноваться в перетягивании каната, битве мешками, проявить ловкость и силу.
В конце праздника сожгут семиметровое чучело Масленицы.
Начало мероприятий запланировано на 17:00.
новости Алтайский
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