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Семиметровый БПЛА со взрывчаткой найден на нефтяном терминале в Питере

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Семиметровый БПЛА со взрывчаткой найден на нефтяном терминале в Питере

У беспилотника было оторвано крыло. Взрывчатку удалось разминировать, пострадавших нет, работа терминала не нарушена

На территории ЗАО “Петербургский нефтяной терминал” обнаружен упавший беспилотник с размахом крыльев 7 метров. Его нашли во время обхода территории предприятия накануне, 3 марта. Как сообщает “Коммерсантъ”, БПЛА самолетного типа лежал на земле с оторванным крылом.

Силовики определили его марку как Gilardoni с двухцилиндровым двухтактным оппозитным двигателем.

Сотрудник предприятия, обнаруживший беспилотник, вызвал на место происшествия следователей, экспертов-взрывотехников. На завод также прибыли сотрудники ФСБ. Штатную работу терминала происшествие не нарушило.

Напомним, что это уже второе происшествие с участием БПЛА на территории Петербургского нефтяного терминала. Предыдущее ЧП произошло в середине января.

Ранее, в субботу, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о работе системы ПВО и поражении воздушных целей над акваторией и побережьем Финского залива в Ломоносовском районе. На фоне происшествия в аэропорту Пулково вводили ограничения.

Позднее в Минобороны России официально подтвердили атаку беспилотника в Ленобласти.

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Взято отсюда

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