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Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов

редактор01 mins

Такие данные при принятии поправок станут противоправной и опасной для общества и государства информацией

Фото: unsplash.com

Сенаторы разработали законопроект, который запрещает распространять в СМИ и интернете кадры с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, кроме тех, которые официально опубликованы Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

По его словам, документ запретит распространение снимков, которые позволят судить о дислокации и передислокации ВС РФ, о военной инфраструктуре и критически важных объектах, которые позволят идентифицировать их местонахождение, установить факт поражения и оценить характер повреждений.

Кроме того, сенаторы считают необходимым запретить распространение информации о месте обстрела или попадании снаряда, а также об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других вооружений. Запретной она будет в том случае, если кадры помогают идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.

Изменения могут внести в законы “О СМИ” и “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Такие данные при принятии поправок станут противоправными и опасными для общества и государства сведениями.

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