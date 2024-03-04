“Серьезные конкуренты”: как московский сыровар оценил алтайскую продукцию

Сыры алтайских производителей составляют серьезную конкуренцию московским

1 марта известный российский фермер, председатель Союза сыроваров России Алексей Сирота провел встречу со студентами Алтайского государственного аграрного университета, сообщает “Толк”. Предприниматель рассказал о возможностях реализации в сфере сельского хозяйства.

Сирота отметил, что алтайские сыры есть в каждом магазине Москвы и Московской области. Поэтому подобные встречи в нашем регионе так важны для будущих специалистов.

“Алтайский край входит в десятку мощнейших агропромышленных регионов нашей страны. Россия – один из мировых лидеров по производству сельхозпродукции. Мне очень хочется, чтобы как можно больше ребят приходило к нам и реализовывало себя в профессии”, – отметил спикер.

По словам эксперта, алтайские сыры для предприятия Олега Сироты являются серьезными конкурентами. Производители двух регионов вместе участвуют в различных ярмарках, а их продукция стоит на одной полке в магазинах.

“Я вижу, что качество каждый год повышается. Как приехал, сразу побежал в магазины, посмотрел и увидел очень достойный выбор. Кстати, по ассортименту я бы сказал, что далеко не в каждом регионе встретишь такую полку сыров. Здесь есть чему поучиться и что посмотреть”, – отметил Сирота.

В ходе встречи сыродел подчеркнул, что готов взять на свое предприятие перспективных алтайских студентов, если у них загорятся глаза.

Сирота рассказал студентам о перспективах развития в агропромышленной сфере и упомянул о мерах государственной поддержки, которую оказывает Министерство сельского хозяйства. По его словам, в современных реалиях построить свое дело намного проще, ведь деньги на развитие можно получить на льготных условиях, а то и вовсе безвозмездно.

Отметим, что примерно два года назад Алтайский край был на первом месте по производству сыра. Однако свои лидирующие позиции регион уступил Подмосковью. По словам Сироты, вернуть их будет очень сложно:

“Вернуть, догнать и перегнать Московскую область будет сложно, потому что мы очень сильно увеличили объем производства. У нас принимаются различные программы, происходит компенсация затрат, а также подведение дорог, связи и газа. Таких сыроварен, как моя, работает уже за сотню. Это результат, которого добился именно малый бизнес”.

Чтобы приблизиться к таким результатам регионам, по словам специалиста, необходимо принимать региональные программы и вовлекать молодое поколение, так как старшему не очень интересны новые технологии, новые перспективные сорта сыров и узкие сегменты.

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Взято отсюда