Серьезные перепады температуры ожидаются в Алтайском крае

Иногда столбики термометров будут опускаться до -20 градусов

Мороз / Фото: pxhere.com/ru/photo/1377005

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются серьезные перепады температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

12 марта регион в регион придет теплая погода с ночными температурами -2…-7 градусов, по северу -8…-13 градусов, а днем -3…+2 с южным ветром 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с и выпадением снега или мокрого снега. В Барнауле столбики термометров покажут -1…+1 градус, с южным ветром 4-9 м/с и снегом.

13 марта по северу края ожидается -1…-6 градусов, по югу – до +4. Снег, местами с метелью. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В Барнауле в этот день синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов с похолоданием и с небольшим снегом в начале дня. Ветер – западный, его скорость составит 6-11 м/с.

14 марта температура понизится до -9…-14 градусов, местами до -15…-20 ночью, с дневными показателями 0…-5 градусов. Ночью и днем возможно выпадение снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, с порывами 14 м/с. В дневное время в Барнауле ожидается температура от -2 до -4 градусов, возможен снегопад, юго-западный ветер, 4-9 м/с.

город Горняк



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