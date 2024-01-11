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Сергей Бочаров – об отставке Землюкова, выборах, РАНХиГС и реформе образования

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Сергей Бочаров – об отставке Землюкова, выборах, РАНХиГС и реформе образования

Сергей Бочаров, ректор АлтГУ Фото: Виталий Барабаш

Ректор вуза рассказал, через какие трансформации проходит университет, как отвечает на запросы работодателей и что может измениться в высшем образовании в ближайшее время

В 2023 году в Алтайском госуниверситете упразднили должность президента, которую много лет занимал Сергей Землюков, назначили новых директоров в четырех институтах, прошли через резонанс вокруг заселения в общежития в начале учебного года. А в 2024-м в вузе пройдут выборы ректора.

Действующий руководитель АлтГУ Сергей Бочаров рассказал “Толку”, был ли у него конфликт с Землюковым, собирается ли он претендовать на кресло ректора, как университет адаптируется под новые запросы экономики на фоне кадрового голода и что ждать от новой реформы высшего образования.

“Несогласие – это не страшно”

– 2024 – год выборов ректора АлтГУ. Будете ли вы выдвигать свою кандидатуру?

– Буду. Университет и государство слишком много в меня вложили, чтобы теперь можно было просто так отказаться. Процесс становления руководителя в университете требует нескольких лет. Поэтому даже исходя из чувства ответственности я, конечно, пойду на выборы.

Сегодня в нашем вузе уже сформировались и команды, и процессы, есть понимание программы развития, многие проекты через себя “пропущены”. Я понимаю, что если я сейчас не пойду [на выборы], то университет вступит в зону очередных перемен, кому-то придется все процессы выстраивать. Это будет задержка в развитии университета на несколько лет, пока кто-то не настроит всю систему. Поэтому, конечно, я пойду на выборы.

Взято отсюда

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