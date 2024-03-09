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Сергей Булаев: необходимо создать группы продлённого дня в детских садах

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Сергей Булаев: необходимо создать группы продлённого дня в детских садах

Координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев предложил создать группы продлённого дня в дошкольных образовательных учреждениях с режимом работы до 20:00

По мнению Сергея Булаева, это позволит родителям оставлять детей под присмотром воспитателей до окончания рабочего дня и избежать нарушения трудовой дисциплины. Соответствующее письмо направлено заместителю главы администрации города Барнаула А.В. Артемову, заместителю главы администрации города Рубцовска А.А. Мищерину, замглавы администрации города Бийска Е.А. Максимовой «7» марта 2024 года.

«В ходе проведения Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!» жители обращаются по вопросу продления режима работы дошкольных образовательных учреждений. По Трудовому кодексу РФ установлен восьмичасовой рабочий день, который в основном заканчивается в 18:00 или в 19:00. Это доставляет неудобства для тех родителей, которые не могут воспользоваться поддержкой других лиц или перестроить свой рабочий график. Люди вынуждены отпрашиваться у работодателей, что в конечном счёте приводит к конфликтным ситуациям или непониманию со стороны работодателей»,–сказал координатор РО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев.

По мнению Булаева, группы продлённого дня позволят родителям спокойно выполнять свои дела, быть уверенными, что ребёнок находится под присмотром, не портить отношения с работодателем и получать заработную плату в полном объёме.

«Многие родители не успевают забрать своего ребёнка из детского сада, так как они закрываются раньше, чем заканчивается рабочий день. Родители вынуждены прибегать к помощи бабушек, дедушек и других членов семьи, которые тоже не всегда могут помочь, но у кого-то помощников в семье может и вовсе не быть. А няня в нынешней экономической ситуации стоит дорого. Поэтому мы предлагаем продлить работу детских садов на пару часов, чтобы родители успевали забрать своего ребёнка и при этом не несли огромных трат на услуги няни, а также не теряли место работы»,–сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Взято отсюда.

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