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 Сергей Лазарев арендовал квартиру диско-бабушке из Коми

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 Сергей Лазарев арендовал квартиру диско-бабушке из Коми

Главная поклонница Сергея Лазарева Фото: t.me/lazarev_official

Как говорит певец, теперь осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал

Артист Сергей Лазарев арендовал жилье для своей 65-летней поклонницы из Сыктывкара Лидии Уляшевой, которая стала звездой социальных сетей после танцев на его концерте, пишет “КП”.

Женщина с инвалидностью проживала в небольшой комнате в общежитии. Почти вся ее пенсия уходила на оплату жилья. Лазарев созвонился с Уляшевой, узнал о какой квартире она мечтает и пообещал оплатить аренду.

“Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру – с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором – все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать”, – написал артист в соцсетях.

Лазарев будет оплачивать аренду этой квартиры на постоянной основе. Он призвал подписчиков делать добрые поступки.

Напомним, ранее Сергей Лазарев публиковал видео с пожилой женщиной в первых рядах. Он говорил, что был очарован своей поклонницей.

Взято отсюда

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