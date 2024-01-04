Сергей Малинкович отрицает возможность ремейков на советские киношедевры

Подавший документы на своё участие в президентских выборах 2024 года депутат АКЗС от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выразил возмущение современной инерпритацией фильма «Иван Васильевич…».

«Отвратительное впечатление производят нескончаемые попытки современных кинодельцов наживаться на шедеврах советской кинематографии.

Вот и нелепая киноподелка «Иван Васильевич меняет все» стала очередной беззастенчивой попыткой использовать гениальную советскую комедию, чтобы нажиться на собственной бездарной киноподелке.

Рецепт бизнесменов прост — присосаться, как клещи, к популярности бессмертных советских фильмов и мультфильмов, к образам героев, навечно вошедших в сознание поколений. И затем штамповать собственную бездарщину, расчетливо эксплуатируя интерес зрителей к новой трактовке старых образов.

По сути, это видоизмененный плагиат и полное интеллектуальное бессилие!

Ничего своего не создано, налицо лишь спекуляция на труде и таланте великих советских кинорежиссеров.

Так было и с «Иронией судьбы» и с «Каникулы из Простоквашино» и с «Чебурашкой» и с «12 стульями».

Киноподелки не остаются в памяти людей, пролетают как фанера, но бюджеты освоены, деньги с любопытных зрителей собраны. А люди посмотрят и плюются…

Если меня изберут Президентом России, я введу законодательный запрет на такого рода использование современыми кинодеятелями советских киношедевров, на это киностервятничество!

И уже не будет никаких пошлых «Иван Васильевич меняет все, а будет бессмертный «Иван Васильевич меняет профессию» ( СССР, 1973 год)

И тогда предприимчивым и бесталанным капиталистическим киноспекулянтам точно придется профессию менять, ха-ха-ха!»,- записал Малинкович в своём телеграм-канале.

Взято отсюда.

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