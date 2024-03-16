Сергей Струченко принял участие в голосовании за объекты благоустройства в Барнауле

Сегодня в Барнауле началось трехдневное очное голосование за выбор территорий для благоустройства на 2025 год. Депутаты Барнаульской городской Думы принимают активное участие в данном голосовании.

Всего в городе работает 10 пунктов для голосования, в каждом районе работает два участка для выбора территорий для благоустройства.

Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской Думы Сергей Стученко посетил два пункта голосования, расположенных в Индустриальном районе, школу №120 и школу №135.

О том, как проголосовать за объекты благоустройства в Барнауле Сергею Струченко рассказал волонтер Игорь из Алтайского государственного университета . Он просил напомнить всем жителям города, что очно проголосовать за выбранную территорию можно с 8.00 до 14.00 на 10 пунктах для голосования.

«На протяжении трех дней каждый барнаулец в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за благоустройство одной из 37 представленных общественных территорий города. Напомню, что большая часть территорий, а именно 15, находятся в Индустриальном районе, по 7 в Ленинском и Октябрьском районах, и по 4 в Железнодорожном и Центральном районах. Активность прошлого года показала, что данная процедура голосования вызывает большой интерес и доверие со стороны населения. Уверен, что в ближайшие дни очная процедура голосования будет востребована. Отмечу, что после проведения очного голосования до конца апреля за благоустройство выбранной территории можно будет проголосовать через Портал государственных услуг Российской Федерации. Призываю каждого барнаульца найти свободное время и отдать свой голос за благоустройство территории города. Ведь участие в голосовании является большим и значимым вкладом в развитие города, его благоустройство и преобразование», – поделился народный избранник.

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Взято отсюда.

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