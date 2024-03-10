Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Ему не понравилось то, что спортсмен изображал “алкоголика”

Коньки на льду / Фото: pxhere.com

Российского актера Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию “Русский вызов” в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурист Дмитрий Алиев исполнил шоу-программу под песню Владимира Высоцкого “Моя цыганская”. Зрителям номер понравился, его отметили овациями.

Когда Безруков взял слово, он заявил, что Алиев на льду показывал “алкоголика”, а программа должна была быть более драматичной.

Публика не дала актеру закончить свое высказывание и свистом заглушила слова Безрукова.

Отметим, что прошлогоднее выступление Алиева Безруков отметил и пригласил его выступить в своем спектакле.

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