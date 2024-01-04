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Сериал Слово пацана, возможно, получит продолжение

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Сериал Слово пацана, возможно, получит продолжение

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Фото: Скриншот сериала

Несмотря на то, что официальных заявлений о продолжении нашумевшего сериала нет, его создатели намекнули на второй сезон

В Сети активно обсуждается возможное продолжение успешного сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”. При этом сам режиссер проекта Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин) подогрел интерес, намекнув на второй сезон, пишет “КП”.

Режиссер опубликовал на своей странице в одной из соцсетей совместный со сценаристом сериала снимок, который подписал “сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон”.

Поклонники сериала тут же сделали вывод, что фотография – явный намек на продолжение “Слова пацана”. В соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Часть зрителей уверены, что второй сезон сериала просто необходим, поскольку судьбы некоторых героев не получили логичного финала. Другая часть комментаторов считает, что продолжение испортит впечатление от сериала и ничего снимать больше не нужно.

Ни Крыжовников, ни Золотарев прямо пока не комментируют эти обсуждения. Однако ранее сценарист заявлял, что историй героев “хватит еще на пару сезонов”.

Взято отсюда

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