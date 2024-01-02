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Серия взрывов прогремела в нескольких районах Нью-Йорка

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На данный момент информации о пострадавших нет, однако пожарные зафиксировали множественные возгорания ремонтных ям

Серия взрывов прогремела в нескольких районах Нью-Йорка

Фото: соцсети

Взрывы прогремели на Манхэттене, острове Рузвельта и в Квинсе в Нью-Йорке. Как сообщает Daily Express, жители сообщали по меньшей мере о трех случаях “гула и тряски”.

На данный момент информации о пострадавших нет, однако пожарные зафиксировали множественные возгорания ремонтных ям. Поступают сообщения о перебоях электроснабжения в нескольких зданиях. Полицейские регулируют движение транспорта, а в воздухе кружат вертолеты.

Согласно одной из версий, причиной стало землетрясение, однако никаких признаков на земле их нет. Также не исключается вариант с подземными взрывами на коммуникационных линиях — кто или что стало их причиной неизвестно.

новости Алтайский

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