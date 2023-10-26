Сервисы экосистемы “Своё” от РСХБ: кому и как они могут пригодиться

И насколько они уже популярны

Фермер. Продукты / Фото: gpointstudio / Freepik

Россельхозбанк продолжает развивать цифровые технологии в интересах агропромышленного комплекса. Три года назад РСХБ представил свою разработку – первую в мире цифровую экосистему для АПК “Своё”. Сегодня ею пользуются уже более 3 млн человек. По мнению представителей малых форм хозяйствования, запущенные РСХБ платформы для ведения бизнеса и реализации продукции учитывают потребности и возможности небольших производств.

Новые клиенты, новые возможности

Молодой предприниматель Даниил Спиридонов из Тальменки зарегистрировался на платформе недавно, но уже реализовал на Алтае и за его пределами мясную продукцию (колбасы, копчености, сало) более чем на 1 млн рублей с начала года.

“Занимаюсь переработкой мяса я недавно, продолжаю семейное дело. Регистрация на платформе “Своё Родное” и участие в ярмарках Россельхозбанка “Вкусная пятница” и фестивале фермерской продукции “Своё” значительно увеличили клиентопоток, что позволило развиваться более быстрыми темпами. Мы смогли открыть новый цех в Барнауле и стали ближе к своим покупателям. Теперь чаще приходится искать качественное сырье для нашей продукции, чем покупателей”, – рассказал индивидуальный предприниматель.

И добавил, что ассортимент у них разнообразный, цены стараются держать приемлемые. Ему особо отрадно, что люди, знакомые с этой продукцией, заказывают ее снова и снова или приглашают на “Вкусные пятницы”. Даниил Спиридонов и его команда прикладывают все силы, чтобы их не разочаровать и держать качество на высоком уровне.

Популярные сервисы

“Россельхозбанку важно создавать сервисы, которые помогают фермерам на всех этапах производства и реализации продукции. Мы грамотно соединяем офлайн- и онлайн-продукты и сервисы и находим новые возможности для развития АПК и сельских территорий”, – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Самые популярные и востребованные сегодня среди предпринимателей и аграриев Алтайского края и Республики Алтай – крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс России “Своё Фермерство” и ведущий в стране интернет-магазин фермерских продуктов “Своё Родное”.

За все время работы платформы “Своё Фермерство” на Алтае в ней зарегистрировалось порядка 700 товаропроизводителей, представив 25 тыс. товаров и услуг. На “Своём Родном” сейчас торгуют свыше 300 предпринимателей, предлагая покупателям более 2 тыс. свежих фермерских продуктов. Только за последний год через электронные сервисы платформы продано и куплено товаров алтайских производителей на сумму более 3 млн рублей.

Алтайский филиал Россельхозбанка готов провести мини-ярмарку свежих фермерских продуктов на предприятиях и в организациях в рамках проекта “Вкусная пятница”, надо только оставить заявку на почте NesterenkoYuA@Altay.rshb.ru или позвонить по телефону 8-900-163-70-52 (менеджер по проекту “Вкусные пятницы” Юлия).

Кроме этого, к экосистеме “Своё” добавились новые сервисы:

“Я в Агро” – платформа для образования и поиска работы в сельском хозяйстве и смежных отраслях;

“Своё Село” – платформа для индивидуального жилищного строительства в сельской местности;

“Своё Жильё” – сервис для поиска, покупки и обустройства квартиры;

“Своё За городом” – первый в России агрегатор сельского туризма;

“Всё Своё” – маркетплейс товаров для дома и отдыха на природе.

АО “Россельхозбанк”

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