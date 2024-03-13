Женщина. Насилие Фото: pixabay.com

По словам родственницы, спастись ее сестре удалось чудом – она вырвалась и смогла достучаться до соседей. Как выяснилось, обвиняемый уже был судим за изнасилование

Сестра пострадавшей жительницы Барнаула, которую на улице похитил незнакомец, рассказала amic.ru подробности происшествия.

С ее слов, 27 февраля сестра ехала с работы, вышла из автобуса около 22.00 и пошла по тротуару на улице Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел незнакомый мужчина и начал говорить, что у его тети случился какой-то припадок, не то инсульт, не то инфаркт.

Женщина ответила, что не врач, и посоветовала позвонить в скорую помощь. При этом она не останавливалась и продолжала идти.

“Он понял, что она не хочет останавливаться, и тогда повалил ее на землю, угрожая при этом ножом, заткнул ей рот и сказал: “Если ты сейчас хоть пикнешь, я тебя прирежу”. Затем он поднял сестру с земли и повел направо от центральной дороги. Она поняла, что он тащит ее в один из домов и пыталась отбиться. Тогда мужчина ударил ее еще раз, ногой в живот, в голову и затащил в дом. Закрыл засов. И, угрожая ножом, высказал свои намерения сексуального характера”, – рассказала родственница.

Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения. Источник публикует видеозапись.

В какой-то момент, по словам сестры, женщина смогла выбить у него из рук нож, при этом сама порезалась, но вырвалась на улицу и начала стучаться в калитки к соседям. Никто не открывал. В итоге она перелезла через забор и забежала к соседям в дом. Люди вызвали ей скорую и полицию.

У девушки зафиксировали побои, но при этом также потребовали и характеристики с места работы и от соседей, “чтобы доказать, что она приличная”, отметила сестра пострадавшей.

Взято отсюда