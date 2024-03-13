реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Сестра пострадавшей при похищении жительницы Барнаула рассказала о нападении

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сестра пострадавшей при похищении жительницы Барнаула рассказала о нападении

Женщина. Насилие Фото: pixabay.com

По словам родственницы, спастись ее сестре удалось чудом – она вырвалась и смогла достучаться до соседей. Как выяснилось, обвиняемый уже был судим за изнасилование

Сестра пострадавшей жительницы Барнаула, которую на улице похитил незнакомец, рассказала amic.ru подробности происшествия.

С ее слов, 27 февраля сестра ехала с работы, вышла из автобуса около 22.00 и пошла по тротуару на улице Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел незнакомый мужчина и начал говорить, что у его тети случился какой-то припадок, не то инсульт, не то инфаркт.

Женщина ответила, что не врач, и посоветовала позвонить в скорую помощь. При этом она не останавливалась и продолжала идти.

“Он понял, что она не хочет останавливаться, и тогда повалил ее на землю, угрожая при этом ножом, заткнул ей рот и сказал: “Если ты сейчас хоть пикнешь, я тебя прирежу”. Затем он поднял сестру с земли и повел направо от центральной дороги. Она поняла, что он тащит ее в один из домов и пыталась отбиться. Тогда мужчина ударил ее еще раз, ногой в живот, в голову и затащил в дом. Закрыл засов. И, угрожая ножом, высказал свои намерения сексуального характера”, – рассказала родственница.

Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения. Источник публикует видеозапись.

В какой-то момент, по словам сестры, женщина смогла выбить у него из рук нож, при этом сама порезалась, но вырвалась на улицу и начала стучаться в калитки к соседям. Никто не открывал. В итоге она перелезла через забор и забежала к соседям в дом. Люди вызвали ей скорую и полицию.

У девушки зафиксировали побои, но при этом также потребовали и характеристики с места работы и от соседей, “чтобы доказать, что она приличная”, отметила сестра пострадавшей.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на Украину

Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на…

Запад не должен отправлять войска на Украину, заявил президент Польши…

Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении успешно продвинулись и заняли более…

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной опасности

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной…

В Курске и Курском районе отменено предупреждение о ракетной опасности,…

Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp