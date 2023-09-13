Севастополь ночью подвергся ракетной атаке – начался крупный пожар

Взрыв. Огонь Фото: Unsplash.com/ фото иллюстративное

Силы противовоздушной обороны отразили атаки, однако в регионе произошло возгорание. О пострадавших в результате случившегося не сообщается

Ночью 13 сентября в Севастополе произошла ракетная атака, сообщает “Вести92” со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева. По некоторым данным, местные жители слышали не менее семи взрывов.

После удара начался пожар. Предварительно, горел завод Орджоникидзе, пишет Mash. По данным из соцсетей, пострадали также некоторые ТЭС и объекты Черноморского флота.

По словам губернатора Севастополя, силы ПВО отразили атаку.

“В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки, — заявил глава города. — На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс”.

Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы Севастополя находятся в режиме готовности.

Кроме этого, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на 45 минут.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Крыма уничтожили украинский беспилотник.