ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Севастополь ночью подвергся ракетной атаке – начался крупный пожар
Новости Алтай
Мастерам красоты! Поздравления с Днем парикмахера в стихах и прозе
Новости Алтай
В алтайском райцентре произошло жесткое ДТП с участием КамАЗа
Здоровье
Новости Алтай
В Алтайском крае могут появиться вытрезвители.Депутаты АКЗС приняли поправки в краевой закон «О профилактике наркомании и токсикомании».
Новости Алтай
Самолет, севший в поле под Новосибирском, недавно уже ломался
Новости Алтай
Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье115 News
Новости Алтай858 News
Новости Горняк166 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

Севастополь ночью подвергся ракетной атаке – начался крупный пожар

ГОРНЯК2201 mins

Взрыв. Огонь Фото: Unsplash.com/ фото иллюстративное

Силы противовоздушной обороны отразили атаки, однако в регионе произошло возгорание. О пострадавших в результате случившегося не сообщается

Ночью 13 сентября в Севастополе произошла ракетная атака, сообщает “Вести92” со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева. По некоторым данным, местные жители слышали не менее семи взрывов.

После удара начался пожар. Предварительно, горел завод Орджоникидзе, пишет Mash. По данным из соцсетей, пострадали также некоторые ТЭС и объекты Черноморского флота.

По словам губернатора Севастополя, силы ПВО отразили атаку.

“В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки, — заявил глава города. — На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс”.

Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы Севастополя находятся в режиме готовности.

Кроме этого, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на 45 минут.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Крыма уничтожили украинский беспилотник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News