Самолет Фото: pixabay.com

Эксперты обсуждали несколько вариантов, как возможно вывезти самолет с поля. Сейчас специалисты уверены, что судно будет непригодно для эксплуатации

Аэробус “Уральских авиалиний” могут разобрать на запчасти и утилизировать. Специалисты авиакомпании решают, что будет выгоднее: строить взлетную полосу или разбирать самолет, сообщает “КП-Новосибирск”.

Так, если поднимать судно в воздух, траты будут серьезные, и это может оказаться финансово невыгодным. По мнению эксперта, в гражданской авиации борт использоваться не сможет и в нем придется менять двигатели, переднюю стойку шасси и колеса.

По данным Telegram-канала Shot, из самолета достанут самые ценные запчасти и вывезут с поля.

Ранее “Уральские авиалинии” арендовали поле под Новосибирском, на которое в сентябре прошлого года приземлился аэробус. Место под самолет в Убинском районе “забронировали” на год.

Взято отсюда