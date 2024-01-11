Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Севший в поле под Новосибирском самолет могут разобрать и утилизировать

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Севший в поле под Новосибирском самолет могут разобрать и утилизировать

Самолет Фото: pixabay.com

Эксперты обсуждали несколько вариантов, как возможно вывезти самолет с поля. Сейчас специалисты уверены, что судно будет непригодно для эксплуатации

Аэробус “Уральских авиалиний” могут разобрать на запчасти и утилизировать. Специалисты авиакомпании решают, что будет выгоднее: строить взлетную полосу или разбирать самолет, сообщает “КП-Новосибирск”.

Так, если поднимать судно в воздух, траты будут серьезные, и это может оказаться финансово невыгодным. По мнению эксперта, в гражданской авиации борт использоваться не сможет и в нем придется менять двигатели, переднюю стойку шасси и колеса.

По данным Telegram-канала Shot, из самолета достанут самые ценные запчасти и вывезут с поля.

Ранее “Уральские авиалинии” арендовали поле под Новосибирском, на которое в сентябре прошлого года приземлился аэробус. Место под самолет в Убинском районе “забронировали” на год.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix