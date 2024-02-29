Самолет. Полет Фото: pixabay.com

Решение судьбы самолета “Уральские авиалинии” отложили до лета. При этом есть два варианта развития событий, один из которых – организация музея внутри воздушного судна

“Аэробус”, севший в поле под Новосибирском, могут сделать музеем. Самолет стал местной достопримечательностью – сельский фотограф даже сделал несколько сотен магнитиков, которые успешно продал туристам, сообщает “КП-Новосибирск”.

“В октябре приезжал целый автобус туристов. Гости решили проездом посмотреть на самолет, заодно купили сувениры – магнитики на холодильник с изображением “чуда на пшеничном поле”. Сейчас зима, но люди все равно едут, хотя автобусов больше не было”, – рассказали сотрудники убинского Дома культуры.

Сейчас самолет стоит на поле, окруженный двухметровым забором и круглосуточной охраной. Посмотреть на “Аэробус” у туристов не получается, и фотограф Дмитрий Старченко придумал выход: сделать магнитики с его изображением с помощью квадрокоптера.

При этом судьбу самолета “Уральских авиалиний” планируют решить летом. Предполагается, что его могут разрезать и увезти частями в ангар. Однако глава района предложил другой вариант:

“…Если вдруг “Уральские авиалинии” откажутся забрать самолет и решат резать на металлолом, то я буду с ними договариваться, просить, чтобы оставить самолет в Убинке. На поле самолет точно не останется, для чего он в лесу, кто его будет круглосуточно охранять? А в качестве экспоната он украсил бы наш райцентр, было бы здорово отогнать его в центр Убинки и поставить возле краеведческого музея”, – сказал Олег Конюк.

По словам главы Убинского района, можно было бы сделать в самолете виртуальный музей, в котором были бы фото и видеосвидетельства очевидцев.

Напомним, что самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Убинском районе утром 12 сентября. Всего на борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Взято отсюда