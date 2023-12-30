Объясняем, почему у поместья Стахеева в Москве собираются толпы поклонников телешоу

30 декабря 2023, 17:0063Написать комментарий

В последние два года стремительно растет популярность мистических телешоу «Битва экстрасенсов» (16+) и «Битва сильнейших»(16+). У участников «битв» появились огромные фан-базы, которые собираются большими толпами возле особняка Стахеева. Это происходит перед еженедельным оглашением результатов испытаний и каждым финалом сезонов. Само имение купца знакомо зрителям программ по готическому залу, где собираются экстрасенсы, но история дворца многим неизвестна.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают историю поместья и объясняют, что там можно посмотреть.

Николай Стахеев — известный золотопромышленник конца XIX века, член первой гильдии купцов. В 1890-х годах он купил большой участок на Новой Басманной улице, где в 1898 году архитектор Михаил Бугровский построил дворец в стиле неогрек. Здание обошлось предпринимателю в 1 миллион рублей — это более 1,6 миллиарда в пересчете на нынешний курс.

Стахеевы сумели создать громадную финансовую империю: акции торгового дома принадлежали императору Николаю II, а у самого семейства были розничные магазины почти в каждом крупном городе Российской империи. Общий оборот компании «И. К. Стахеев и сыновья» в 1900 году достигал 80 миллионов рублей (более 130 миллиардов по нынешнему курсу).

В течение нескольких лет в этом здании проживала Зинаида Морозова — русская благотворительница, вдова и наследница Саввы Морозова, пайщица Московского художественного театра, снимались фильмы «17 мгновений весны» и «Адмирал», а также проходят съемки «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших». В Москве ходят легенды о владельце этого дома, который послужил прототипом персонажа Кисы, искавшего бриллианты в фильме «12 стульев».

В 2023 году в доме Стахеева на Басманной улице проводятся экскурсии. В самом здании находятся детский хор, творческие секции и Центральный дом детей железнодорожников.

В 2007 году на российском телевидении стартовал мистический телевизионный проект под названием «Битва экстрасенсов». Это шоу рассказывает о способности некоторых людей видеть и воспринимать потусторонние вещи. Основой для передачи послужил британский проект Britain’s Psychic Challenge.

Первый сезон «Битвы экстрасенсов» вышел в эфир на канале ТНТ 25 февраля 2007 года. За 13 лет своего существования этот телевизионный проект завоевал множество фанатов и вызвал интерес у критиков, продолжая оставаться актуальным для зрителей по сей день.

В рамках проекта телезрители имеют возможность выбрать своего любимого участника каждого сезона, переживать за него и с интересом следить за его испытаниями. Съемки мистического шоу проводятся в историческом месте — готическом зале особняка Стахеевых, который принадлежал купцам этого рода.

«Битва экстрасенсов» проходит в просторном и величественном зале. Он украшен статуями, мраморными колоннами и красочными росписями на потолке. Все самые увлекательные моменты программы разворачиваются именно здесь.

Фанаты магов, медиумов, чернокнижников и экстрасенсов толпами собираются перед особняком, чтобы вживую посмотреть на своих магических фаворитов. Чаще всего толпы собираются на финалы битв, чтобы через «коридор» фанатов прошли финалисты, получая колоссальную поддержку от поклонников.

Ранее мы писали о том, что после девяти часов ожидания на морозе фанатам стал известен финал «Битвы сильнейших»: победителей оказалось двое. Почитайте также, как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро осталась одна с тремя детьми.

Взято Источник

30.12.2023