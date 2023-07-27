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СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт

редактор01 mins

Сейчас устранение дефектов продолжается по 11 адресам и на проспекте Калинина

Фото: unsplash.com

СГК подал горячую воду во все дома, кроме тех, которое запитаны от поврежденных теплосетей – сейчас работы на них продолжаются. Об этом сообщает барнаульский филиал компании в Telegram-канале.

Сейчас устранение дефектов идет по следующим адресам:

  • Профинтерна, 8;
  • Рыночный, 9;
  • Комсомольский, 87;
  • Комсомольский, 103;
  • Ленина, 102;
  • Димитрова, 62;
  • Сибирский, 31;
  • Молодежная, 2а;
  • Калинина, 10;
  • Калинина, 3; 
  • Ленина, 150.

Таким образом, за исключением зданий, отключенных из-за дефекта на проспекте Калинина, горячая вода отсутствует в следующих домах:

  • Привокзальная, 23;
  • Пионеров, 7;
  • Рыночный, 9;
  • Калинина, 5б;
  • Комсомольский, 87;
  • Путиловская, 20, 20г;
  • 9 Мая, 10, 12, 14;
  • Ленина 96, 96а, 98, 100, 102, 54, 62, 54а, 150.

В СГК подчеркнули, что жильцам остальных домов, в которых до сих пор нет горячей воды, нужно обращаться в управляющие компании. Вероятно, закрыты задвижки на ввод в дом или же проводятся профилактические мероприятия. 

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