СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт
Сейчас устранение дефектов продолжается по 11 адресам и на проспекте Калинина
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СГК подал горячую воду во все дома, кроме тех, которое запитаны от поврежденных теплосетей – сейчас работы на них продолжаются. Об этом сообщает барнаульский филиал компании в Telegram-канале.
Сейчас устранение дефектов идет по следующим адресам:
- Профинтерна, 8;
- Рыночный, 9;
- Комсомольский, 87;
- Комсомольский, 103;
- Ленина, 102;
- Димитрова, 62;
- Сибирский, 31;
- Молодежная, 2а;
- Калинина, 10;
- Калинина, 3;
- Ленина, 150.
Таким образом, за исключением зданий, отключенных из-за дефекта на проспекте Калинина, горячая вода отсутствует в следующих домах:
- Привокзальная, 23;
- Пионеров, 7;
- Рыночный, 9;
- Калинина, 5б;
- Комсомольский, 87;
- Путиловская, 20, 20г;
- 9 Мая, 10, 12, 14;
- Ленина 96, 96а, 98, 100, 102, 54, 62, 54а, 150.
В СГК подчеркнули, что жильцам остальных домов, в которых до сих пор нет горячей воды, нужно обращаться в управляющие компании. Вероятно, закрыты задвижки на ввод в дом или же проводятся профилактические мероприятия.