СГК рассказала об итогах отопительного сезона в Бийске за последний зимний месяц

Компания отчиталась за последний зимний месяц

СГК подвела итоги прохождения отопительного сезона в Бийске за последний зимний месяц.

Так, в феврале 2024 года аварийно-ремонтные бригады бийского теплосетевого подразделения СГК устранили в правобережной части города, в контуре Бийской ТЭЦ, 27 дефектов : 4 – на магистральных трубопроводах, 23 – на квартальных.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года выявление и устранение дефектов увеличилось в 5,4 раза, но сопоставимо с данными за январь и февраль 2022 года.

Прирост, по мнению специалистов СГК, связан с большой амплитудой колебаний температуры наружного воздуха в целом по Сибири: оттепели, чередующиеся с заморозками, являются дополнительным фактором, влияющим на надежность конструкций тепловых сетей.

В зоне действия котельных в феврале 2024 выявлено и устранено 9 дефектов на квартальных теплосетях.

Эти показатели идентичны прошлогодним: в феврале 2023 года тоже было устранено 9 дефектов на квартальных трубопроводах контуров малых теплоисточников.

Среднее время устранения дефектов на теплосетях контура Бийской ТЭЦ в феврале составило 3 часа 45 минут, в конуре малых теплоисточников – 2 часа 03 минуты.

Это значит, что все повреждения на тепловых сетях были устранены аварийно-ремонтными бригадами бийского теплосетевого подразделения СГК в штатном режиме.

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Взято отсюда