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СГК рекомендует оплатить счета за воду и тепло до конца декабря 2023 года

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СГК рекомендует оплатить счета за воду и тепло до конца декабря 2023 года

Оплатить счета стоит до Нового года, чтобы в праздники не думать о житейских делах

Скоро наступят новогодние праздники, и чтобы не отрываться от семейных хлопот и приятного времяпрепровождения с близкими, СГК рекомендует оплатить счета за воду и тепло до конца декабря 2023 года.

“В мобильном приложении и личном кабинете на нашем сайте СГК можно произвести оплату без комиссии: быстро, безопасно и удобно!”, – оповещает компания в своем телеграм-канале. 

Компания напоминает жителям города, что можно спокойно произвести все операции не выходя из дома и лежа в постели – нужно просто взять в руки телефон.

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Взято отсюда

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