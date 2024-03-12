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Шах и мат, или Как на Алтае прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

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Корпорация творчества EventCorpLife рассказывает об изнанке турнира

Шах и мат, или Как на Алтае прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам / Фото: Дмитрий Днепровский / EventCorpLife

Корпорация творчества EventCorpLife* уже не раз организовывала глобальные мероприятия. В этот раз в число успешных кейсов попали Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – этап РАПИД Гран-При России “Мемориал Рувима Кура”.

“Если вы считаете, что шахматы – скучное и однообразное занятие, то вы просто не видели, как играют настоящие мастера! Это противостояние умов, стратегий, личных философий. Ты следишь, пытаешься просчитать, а потом “бац”, и твой зрительский ум переиграли. Поэтому в подобных турнирах интересно не только участвовать, но и просто наблюдать”, – рассказывает организатор Корпорации творчества Анастасия Базылева.

Проверку шахматными партиями наравне с опытными мастерами попытались пройти и достаточно юные участники. Скажем больше, шахматную культуру приходили отстаивать целыми семьями. Так что битва умов развернулась по-настоящему нешуточная.

“Зрелищ было достаточно и в плане турниров, и в плане развлекательной части. Мы отобрали номера, которые дополнительно подчеркивали особенности мероприятия. Поэтому проникнуться атмосферой смогли не только завсегдатаи соревнований по шахматам, но и новички в этом деле. Фехтование, театрально-танцевальная постановка, гимн. Думаю, мы точно поставили мат и покорили участников”, – подытоживает Анастасия.

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам / Фото: Дмитрий Днепровский / EventCorpLife

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – этап РАПИД Гран-При России “Мемориал Рувима Кура” в цифрах:

  • 2 месяца подготовки; 
  • 8 человек в команде; 
  • 48 часов без сна перед мероприятием;
  • 138 спортсменов-шахматистов из регионов России, Германии и Республики Казахстан;
  • 150 подарочных вечных карандашей.

Корпорация творчества EventCorpLife гордится, что приложила свою руку к столь значимому событию для шахматной культуры Алтайского края.

Корпорация творчества EventCorpLife Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж Тел.: +7 (3852) 60-91-11 Почта: Romanova@altfm.ru WA: +7-913-210-91-11 Сайт 

* EventCorpLife (“ИвентКорпЛайф”)

ИП Романова В.Е.

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