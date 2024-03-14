Это будет пятый, завершающий этап реконструкции парка. Из городского и краевого бюджетов на работы выделили около 30 млн рублей

В мае на заключительный этап выйдет реконструкция барнаульского парка “Изумрудный”. Уже завершился конкурс, определивший подрядчика, который этим займется, сообщили в алтайском управлении имущественных отношений.

В этом году в ландшафтно-мемориальной, “спокойной” части парка построят павильон для интеллектуальных игр. Подобный был еще в советское время, в нем посетители проводили время за игрой в шахматы. Решение возвести такой объект сегодня – это не только дань традиции, о таком месте просили посетители.

В конце центральной аллеи появятся информационные стелы. На них будет информация об истории парка, событиях и местах. По праздникам там планируют размещать сменные выставки.

Также планируется физкультурная зона возле стадиона “Клевченя”. Она будет включать площадку для игры в стритбол, многофункциональную площадку с резиновым покрытием, где можно будет делать разминки, проводить тренировки и устраивать небольшие состязания. Рядом расположится участок с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

Ожидается и строительство парковки со стороны проспекта Сибирского и ограждение парка со стороны улицы Ленской.

Напомним, активная реконструкция и благоустройство парка “Изумрудный” идет уже несколько лет. В 2022 году восстановили пруд и береговую зону, построили визит-центр. В 2023 году парк украсил амфитеатр, появились пешеходные дорожки, парковка, новое ограждение, беседки, скамейки и многое другое.

На завершающий этап реконструкции выделят около 30 млн рублей из бюджета Алтайского края и Барнаула.

Взято отсюда