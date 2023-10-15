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SHAMAN заявил, что собирается перепеть “Седую ночь” Юрия Шатунова

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Певец пообещал не менять темп и тональность

Фото: vk.com/shaman_me

SHAMAN перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что собирается перепеть песню “Седая ночь” Юрия Шатунова. Его слова передает MSK1.

Он сказал, что исполнение этой песни связанно с большой ответственностью, а также добавил, что не будет изменять тональность и темп песни из уважения к оригиналу.

Певец добавил, что относится к чужому материалу уважительно и постарается сохранить оригинальность композиции, чтобы “ничего не нарушить”. 

Горняк22

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