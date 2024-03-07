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SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

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Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи

SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

SHAMAN с Орнеллой Мути и ее дочерью / Фото: “АиФ”

Российский певец SHAMAN научил известную итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Об этом сообщает “АиФ”.

Ярослав Дронов встретился с актрисой на Всемирном фестивале молодежи. Во время приветствия знаменитость из Италии поцеловала исполнителя дважды. В этот момент музыкант рассказал актрисе о русской традиции троекратного поцелуя. 

Он также пригласил Орнеллу Мути на свой предстоящий концерт. Актриса же заявила, что хотела бы сняться в одном из следующих клипов SHAMAN.

новости Алтайский

Источник

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