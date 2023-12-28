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Shaman попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины

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Shaman попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины

Также перечень пополнил актер Алексей Кравченко

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание “Страна”.

“Минкульт Украины внес российского певца Shaman (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны”, – написано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Поклонникам Дронов известен под псевдонимом Shaman (Шаман). Артист сам пишет и исполняет патриотические песни. Одни из его самых знаменитых хитов – “Я русский” и “Встанем”.

Также список пополнил россйский актер театра и кино Алексей Кравченко, известный широкому зрителю по фильмам “9 рота”, “Солнцепек”, “Наш спецназ”, а также сериалам “Бригада”, “Спецназ”.

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