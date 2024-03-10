Шаман устроил благотворительный концерт в женской колонии

8 марта певец выступил в Можайской женской колонии

Шаман поздравил с Международным женским днем сотрудниц уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Московской области и женщин, отбывающих наказание в Можайской колонии, сообщает ФСИН России.

Певец приехал с огромной корзиной цветов и устроил концерт в клубе исправительной колонии. Он исполнил хиты «Ты моя», «Встанем», «Я русский», а также другие композиции, в том числе новую песню.

Музыкант рассказал, что готовился к этому выступлению особо.

– Все мужчины страны поздравляют своих дочерей, сестёр, жён, мам и бабушек. А я приехал спеть для тех, кто не избалован вниманием — женщин, находящихся в местах лишения свободы. Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня, — подчеркнул Шаман.

Зрители встретили певца очень тепло: аплодисменты не стихали целый час, женщины подпевали знакомым хитам, а потом преподнесли исполнителю картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте.

– Спасибо за праздник, который Шаман подарил всем нам! И сотрудницам, которые даже в выходные дни круглосуточно несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность и правопорядок, и женщинам, попавшим в места заключения. Надеюсь, в будущем они смогут начать свою жизнь с чистого листа, — поблагодарила артиста начальник ИК-5 Наталья Гурьева.

погода 2023 , точная погода на 10 ,

Взято отсюда