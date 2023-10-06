Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Шаманка уверена, что представители нескольких знаков зодиака могут разбогатеть, либо поправить свое финансовое состояние. Однако некоторым из них она предсказала нечестный заработок

Шаманка Кажетта Ахметжанова спрогнозировала трем знакам зодиака волну удачи. Она предсказала Козерогам, Весам и Девам финансовый рост до 2025 года, сообщает Teleprogramma.pro.

Кажетта уверена, что Козерогам принесут успех любые начинания, связанные с образованием. Так, это могут быть вложения в учебу или заработок на оказании услуг.

У Весов появится шанс стремительно стать миллионерами. Однако шаманка предупреждает – это будет что-то нечестное. По ее словам, за внезапное обогащение придется чем-то заплатить.

Девы смогут поправить свое финансовое положение. Кажетта считает, что их заработок будет связан с путешествиями. Это может быть блогосфера или модельный бизнес.

Ранее астролог Руслана Краснова сделала прогноз на октябрь для представителей трех знаков зодиака. Так, их могут ждать новые возможности в бизнесе.

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