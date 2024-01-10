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Шарлот извинился перед Путиным и Патриархом, но все равно остался под арестом

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Шарлот извинился перед Путиным и Патриархом, но все равно остался под арестом

Шарлот Фото: instagram.com/sharl.ot *

Музыкант просил суд изменить меру пресечения на домашний арест или залог, но апелляцию не удовлетворили. Артист пробудет в СИЗО минимум до 24 января

В Самаре суд продлил арест певца Эдуарда Шарлота и оставил его в СИЗО, сообщает РИА Новости.

Адвокат блогера настаивал на том, что под домашнем арестом музыкант сможет сочинять произведения, которые помогут ему искупить свою вину, однако судья отклонил жалобу защиты.

Всего против исполнителя возбудили четыре уголовных дела. Два по статье о реабилитации нацизма за видео, на которых он рвет и топчет георгиевскую ленту, а также в нижнем белье поет про падение курса рубля на мотив песни “День Победы”.

Третье дело касается оскорбления чувств верующих – блогер оскорбил Патриарха Кирилла и прибил к дереву его фото, распятие и военник, который, как позже признался Шарлот, он купил.

Позже уже под арестом Шарлот написал письмо Патриарху Кириллу, в котором раскаялся в содеянном и извинился.

“Он покаялся. Он считает это (свои действия) некоторым помутнением и извиняется перед патриархом, тем более что он крещеный. Ответа пока не поступало”, – сказал отец блогера.

Еще одно уголовное дело в отношении Шарлота возбудили по статье 325 УК РФ (повреждение официального документа) после ролика, на котором музыкант сжигает свой российский паспорт. В суде он заявил, что пошел на это, поскольку был “одурманен проамериканской пропагандой”.

Кроме того, блогер в суде извинился перед Владимиром Путиным за ролик, на котором он разорвал портрет главы государства.

“Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе”, – подчеркнул артист.

Напомним, что певца Эдуарда Шарлота задержали в начале декабря в питерском аэропорту Пулково. 25-летнему музыканту грозит семь лет колонии. На допросах он признал свою вину.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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