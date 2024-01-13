Щедрый вечер: народные приметы на 13 января

Православная церковь чтит память преподобной Мелании, которая всей своей жизнью показала, что в браке тоже можно блюсти подлинное целомудрие

В народном календаре на этот день приходился Щедрый вечер, а также празднование Нового года по “старому стилю”. В России эта традиция появилась более 100 лет назад после перехода на григорианский календарь. 13 января еще называют Васильевым вечером, так как 14 января вспоминают Василия Великого.

В старину в Щедрый вечер на стол ставили тарелку с маком, которая сулила счастливый год. Обязательным было устраивать щедрование – колядующих и ряженых одаривали, угощали различными сладостями. 13 января принято одевать новые вещи, а старые убирать. Хорошей приметой считалось купить новую вещь в канун Старого Нового года. В доме обязательно мыли пол, чтобы все плохое покинуло семью, однако не стоило забывать про себя – сходить в баню, чтобы быть чистым в Щедрый вечер. Считалось удачным свататься в этот день, а после играть свадьбы, такой союз обещал быть крепким.

Запрещалось, чтобы стол пустовал. Нельзя ссориться, ругаться, отказывать в милостыне и помощи нуждающимся. 13 января разрешалось давать в долг, однако нужно было обязательно пересчитывать мелочь, чтобы потом не мелочиться.

По приметам в Щедрый вечер определяли, что же будет летом или весной: если идет снег – поздняя весна и урожайный год; дует южный ветер – жаркое лето; оттепель – дождливое лето; звездное небо – богатый урожай ягод; много инея на деревьях – хороший урожай меда.

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Взято отсюда