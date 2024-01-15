ЧП в Бийске Фото: t.me/biysknews2

Что произошло с мужчиной на улице, не сообщается. На место приехали медики скорой помощи и констатировали смерть человека

15 января в переулке Гилева в Бийске рядом с трамвайным кольцом умер мужчина, сообщает “ЧП Бийск”.

По словам очевидцев, он упал и лежал без признаков жизни.

На месте работали медики скорой помощи, сотрудники полиции. Причина смерти и другие подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что лежащего на дороге мужчину нашли в центре Барнаула. Его обнаружили в районе дома по адресу: проспект Красноармейский, 69б . На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Взято отсюда