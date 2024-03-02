Жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, социальные работники и врачи
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета по здравоохранению города.
– За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс, — рассказали в ведомстве.
– Первая бригада медиков прибыла на место через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков, — уточнили в комитете по здравоохранению.
Сообщается, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, социальные работники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.
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Взято отсюда