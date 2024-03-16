Шесть медалей завоевали алтайские спортсмены на федеральном турнире по самбо

Спортсмены-самбисты из Алтайского края завоевали 6 медалей на всероссийском турнире по самбо, который проходил в Томске.

Боролись за победу девушки и юноши 12-14 лет: всего 400 спортсменов Российской Федерации. Состязания были посвящены памяти Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова.

Жители Алтайского края завоевали на турнире 4 бронзовых медали и по одной золотой и серебряной.

В весовой категории 51 кг победила Дана Ахнина, ученица тренеров Павла Шалюты и Татьяны Париновой. Девушка тренируется в бийской спортшколе олимпийского резерва № 3 им. Гуляева. По итогам турнира в Томске она примет участие в первенстве России по самбо в Можайске, которое пройдет в мае 2024 года.

2 место завоевал Ислам Цечоев в весе 65 кг из Заринска. Бронзовые медали получили Никита Кулдыркаев в весовой категории 59 кг и Софья Селезнева, вес 43 кг, из Заринска, Роман Емельянов, 54 килограмма, из Мамонтово, и Дарина Маланина в весовой категории 55 кг из алтайского наукограда, сообщает «Алтайский спорт».

Всероссийские соревнования для борцов 2010−2012 годов рождения проводились с 11 по 13 марта в столице Томской области.

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Взято отсюда.

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