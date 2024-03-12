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Шесть регионов России, включая Московскую область, атаковали БПЛА

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Шесть регионов России, включая Московскую область, атаковали БПЛА

В Орловской области горит нефтебаза, в Белгородской обесточены семь сел

Как минимум шесть российских регионов подверглись атакам в ночь на 12 марта, сообщает “Коммерсантъ”. В Орловской области горит нефтебаза, в Белгородской обесточены семь сел. БПЛА также сбиты в Воронежской, Курской, Московской и Тульской областях.

  • Силами ПВО России в Раменском городском округе отражена атака беспилотника ВСУ, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Как заявляет глава столицы, БПЛА летел на Москву.
  • В Белгородской области беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако в результате атаки обесточены села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
  • В Воронежской области сбит один беспилотник. По предварительной информации, последствий на земле нет, написал губернатор Александр Гусев в Telegram.
  • В Курской области уничтожено шесть БПЛА: над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Последствия на земле пока выясняют, сообщил губернатор Роман Старовойт.
  • В Орле беспилотник рухнул на объект топливно-энергетического комплекса, рассказал губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал, но в результате атаки загорелся резервуар с нефтепродуктами, работают специалисты.
  • В Тульской области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат. Люди не пострадали, разрушений инфраструктуры нет.

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Взято отсюда

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