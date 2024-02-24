Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах

Около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение

Около 2 тысяч участников специальной военной операции и около 4 тысяч членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Минобрнауки России.

“Поддержка при обучении… Предоставлена скидка на обучение: около 2 тысячам участников СВО, около 4 тысячам членам семей военнослужащих”, – говорится в сообщении.

Кроме того, около тысячи участников спецоперации и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение, отметили в ведомстве.

“Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих”, – указано в сообщении.

В Министерстве добавили, что в российских вузах создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО. Там напомнили, что для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении – не менее 10% от общего объёма бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям.

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Взято отсюда