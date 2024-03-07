«Школа моды и стиля» ИГН АлтГУ приняла участие в модном показе известных брендов

В торгово-развлекательном центре «Арена» Барнаула состоялся показ модной весенней коллекции спортивной одежды от федеральных брендов Outletium и Acoola.

Это очередная творческая коллаборация «Школа моды и стиля» Академии креативного образования Universum института гуманитарных наук Алтайского государственного университета и популярного детского фешен-проекта известного стилиста Оксаны Таскаевой «Территория стиля».

Воспитанники «Школы моды и стиля» и «Территории Стиля» основательно готовились к показу, репетировали с хореографом дефиле, формировали со стилистом наиболее подходящие им образы и первыми примерили одежду из новых весенних коллекций Outletium и Acoola.

«Модный показ новых коллекций одежды был организован в рамках большого тематического праздника, прошедшего в торговом центре «Арена». Для наших воспитанников это прекрасная возможность не только в очередной раз попрактиковаться, но и показать все то, что они приобрели на занятиях в Школе моды и стиля. Например, умение подать предлагаемый модный образ, показать за очень короткое время все его преимущества и особенности, во время выхода, дефиле постараться обратить на себя внимание как можно большего количества зрителей, заинтересовать их демонстрируемой моделью. Это непростая задача, учитывая сравнительно небольшой возраст наших моделей. Но думаю, все они прекрасно справились с этим», – отметила директор Академии креативного образования «Universum» ИГН АлтГУ Людмила Трофимова .

«Школа моды и стиля» в рамках Академии креативного образования Universum ИГН АлтГУ работает уже четвертый год и за это время показала, как способна из застенчивых девочек и мальчиков сделать уверенных в себе детей с прекрасным вкусом и чувством стиля.

Сезон весенне-летних показов мод только начинается, а значит впереди у «Школы моды и стиля» и «Территории Стиля» еще много новых и интересных совместных проектов.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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