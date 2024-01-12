Школа моды «Светлана» отметит юбилей: «35: эволюция стиля»

Образцовый коллектив Школа моды «Светлана» – ведущий детский коллектив Алтайского края в области дизайна одежды. Ежегодно в нём обучаются более 80 человек от 6 до 19 лет.

Школа работает в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи с 1989 года, и все это время ее бессменным художественным руководителем является Светлана Петрягина . Светлана Владимировна – Почётный работник общего образования Российской Федерации, старший педагог высшей квалификации, член правления Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», город Москва. Коллективом педагогов разработана и успешно реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по художественному проектированию костюма, которая построена на интеграции основных предметов: «Художественное проектирование костюма», «Костюм в художественной культуре», «Сценическая культура» и «Имидж».

Обучающимся предлагается четыре уровня обучения. Последовательно осваивая их, они постигают основы ремесла, понятийное пространство творчества в дизайне, начинают жить в нем. Поэтапное, разноуровневое обучение в школе моды предполагает формирование широкого кругозора профессиональной компетенции выпускника, воспитание человека с высоким творческим потенциалом.

Все коллекции одежды создают и демонстрируют сами обучающиеся школы моды под руководством высококвалифицированных педагогов Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи.

На юбилейном концерте, который пройдет в концертном зале «Сибирь», будут представлены как коллекции знаковые, созданные много лет назад, но явившиеся апогеем творчества тех лет, так и новые коллекции, воплощенные юными авторами в последние годы.

«Коллекции совершенно разнообразны по тематике, – говорит Светлана Петрягина, – Это и бесконечные интерпретации темы русского народного творчества, искусства нашей Родины и не только, тема космоса, авангарда и многие другие. Некоторые материалы, используемые в коллекциях, экологичны и поражают любое воображение: пробки от бутылок, старые магнитофонные ленты, переработанный пластик, фоамиран, фетр, холщевой выделки лен, ну и традиционные материалы для шитья и рукоделия. Например, ярким номером концерта будет выступление отреставрированной коллекции «Наше поколение выбирает». Модели с четкой, можно сказать «графичной» конструкцией, полностью выполнены из пробок для бутылок. Эта коллекция являлась визитной карточной коллектива многие годы и особенно была отмечена самим Вячеславом Михайловичем Зайцевым».

Коллекция же «Красная линия» построена на архитектурных образах родного города Барнаула. Через призму модных тенденций, понимая их как некую «красную линию», фарватер развития трендов и актуальных цветовых сочетаний, и определилось название коллекции.

Еще одна коллекция – «Пространство плоскости». Инструментами выразительности коллекции служат линии, ритм и детали конструкций.

Сегодня школа моды «Светлана» – член Ассоциации детских творческих коллективов «Золотая игла», город Москва, лауреат и призёр многих краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей молодых модельеров, а также призер национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Технологии моды» и призер Всероссийских Дельфийских игр в номинации «Дизайн одежды».

Взято отсюда.

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