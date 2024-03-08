Школа плюс сад: в селе Луговское под Бийском объединят учебные учреждения

Если в селе есть детский сад и школа – оно живет
Детский сад «Солнышко» села Луговское, это в Зональном районе, рассчитан на 38 детей. Здание советской постройки в этом году отмечает юбилей – 40 лет.
Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
– Вот угол, смотрите, кирпичи вываливаются, стена пошла волной, – показывают родители детей.
Внутри – не лучше. В кухне стена отстает по всей длине от потолка на несколько сантиметров. В актовом зале наоборот от пола. Потолки в игровой комнате и спальнях идут волнами. Держатся на хомутах и металлоконструкциях. Если в центральной части перекрытия железобетонные, то здесь деревянные – а в качестве утеплителя земля.
Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
– Потолок здесь – очень низкий и тонкий слой утеплителя, и точка росы образуется как раз на плахах. Надо одну заменить и все, – считает Александр Сергиенко, глава Луговского сельсовета.
Администрация района выступила с запретом на работы без привлечения специалистов строителей. И на более серьезный ремонт нужны средства из нескольких источников. Поэтому было рассмотрено предложение воспитанникам детского сада переехать в здание местной школы.
Наталья Меньшикова, глава Зонального района Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
– Мы не торопим с этим вопросом ни детский сад, ни родителей, но прорабатывать его надо уже сейчас, – уверена Наталья Меньшикова, глава Зонального района. – Потому что наличие документов, технического заключения о том, что состояние конструкции детского сада ограниченно работоспособное, и оно не прошлого года, а сделано в 2017 году, нас обязывает к мерам реагирования. Необходимо обезопасить нахождение ребятишек в детском саду.
Отдельный вход – через книгохранилище, в библиотеке группа, в тренажерке спальня. Проект реконструкции помещения школы готов – рассказал отец двух дошколят и завхоз луговской школы Виталий Огнев. Сейчас документы проходят согласование в РОСПОТРЕБНАЗОРЕ. Работы начнутся после.
Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
– У нас есть просторное, светлое помещение для организации спальни, есть туалеты, будет игровая комната, и кормить их будут отдельно, – показывает Виталий Огнев.
Сельская школа построена в 77 году. В прошлом году в учреждении частично провели ремонт. Установили новый котел в собственной котельной, обновили столовую, во всем здании заменили окна. Рассчитана альма-матер на 480 учеников. Сейчас их меньше.
Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
– Школа большая, двухэтажное здание, обучается на данный момент 115 учеников, более 15 кабинетов, – говорит Юлия Левкина, и.о. директора Луговской общеобразовательной школы. – Для нас будет не болезненно, если мы это крыло отдадим под детсад.
Среди родителей дошколят нет единого мнения по поводу необходимости переезда. Против выступает глава села Александр Сергиенко. Как только дети покинут старое здание – оно перейдет в ведомство сельсовета. И содержать его придется местному бюджету.Фото: Скриншот “Бийское телевидение”
Детский сад занимает лишь часть. В другом крыле расположен сельский музей и ФАП. Здание «солнышка» многопрофильное и претендовать на финансирование по участию в федеральных или даже региональных проектов по модернизации образовательных учреждении не может. Зато финансирование можно получить по краевой программе поддержки местных инициатив. В таком случае, экспозиция музея сможет расшириться, а в спорном стареющем здании наконец проведут ремонт.
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Взято отсюда