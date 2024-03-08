Школа плюс сад: в селе Луговское под Бийском объединят учебные учреждения

Если в селе есть детский сад и школа – оно живет

Детский сад «Солнышко» села Луговское, это в Зональном районе, рассчитан на 38 детей. Здание советской постройки в этом году отмечает юбилей – 40 лет.

– Вот угол, смотрите, кирпичи вываливаются, стена пошла волной, – показывают родители детей.

Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Внутри – не лучше. В кухне стена отстает по всей длине от потолка на несколько сантиметров. В актовом зале наоборот от пола. Потолки в игровой комнате и спальнях идут волнами. Держатся на хомутах и металлоконструкциях. Если в центральной части перекрытия железобетонные, то здесь деревянные – а в качестве утеплителя земля.

– Потолок здесь – очень низкий и тонкий слой утеплителя, и точка росы образуется как раз на плахах. Надо одну заменить и все, – считает Александр Сергиенко, глава Луговского сельсовета.

Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Администрация района выступила с запретом на работы без привлечения специалистов строителей. И на более серьезный ремонт нужны средства из нескольких источников. Поэтому было рассмотрено предложение воспитанникам детского сада переехать в здание местной школы.

– Мы не торопим с этим вопросом ни детский сад, ни родителей, но прорабатывать его надо уже сейчас, – уверена Наталья Меньшикова, глава Зонального района. – Потому что наличие документов, технического заключения о том, что состояние конструкции детского сада ограниченно работоспособное, и оно не прошлого года, а сделано в 2017 году, нас обязывает к мерам реагирования. Необходимо обезопасить нахождение ребятишек в детском саду.

Наталья Меньшикова, глава Зонального района Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Отдельный вход – через книгохранилище, в библиотеке группа, в тренажерке спальня. Проект реконструкции помещения школы готов – рассказал отец двух дошколят и завхоз луговской школы Виталий Огнев. Сейчас документы проходят согласование в РОСПОТРЕБНАЗОРЕ. Работы начнутся после.

– У нас есть просторное, светлое помещение для организации спальни, есть туалеты, будет игровая комната, и кормить их будут отдельно, – показывает Виталий Огнев.

Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Сельская школа построена в 77 году. В прошлом году в учреждении частично провели ремонт. Установили новый котел в собственной котельной, обновили столовую, во всем здании заменили окна. Рассчитана альма-матер на 480 учеников. Сейчас их меньше.

– Школа большая, двухэтажное здание, обучается на данный момент 115 учеников, более 15 кабинетов, – говорит Юлия Левкина, и.о. директора Луговской общеобразовательной школы. – Для нас будет не болезненно, если мы это крыло отдадим под детсад.

Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Среди родителей дошколят нет единого мнения по поводу необходимости переезда. Против выступает глава села Александр Сергиенко. Как только дети покинут старое здание – оно перейдет в ведомство сельсовета. И содержать его придется местному бюджету.

Фото: Скриншот “Бийское телевидение”

Детский сад занимает лишь часть. В другом крыле расположен сельский музей и ФАП. Здание «солнышка» многопрофильное и претендовать на финансирование по участию в федеральных или даже региональных проектов по модернизации образовательных учреждении не может. Зато финансирование можно получить по краевой программе поддержки местных инициатив. В таком случае, экспозиция музея сможет расшириться, а в спорном стареющем здании наконец проведут ремонт.

погода на неделю , погода в петербурге ,

Взято отсюда