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Школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

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Правоохранители проводят проверку

Школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге девятиклассница попала в реанимацию из-за электронной сигареты, пишет местное издание “Фонтанка”.

Родители нашли дочь в тяжелом состоянии в луже рвоты утром 8 марта. Рядом с ней лежал гаджет для курения — не исключено, что именно он замешан в произошедшем.

Девушку с отравлением неизвестным веществом госпитализировали. Правоохранительные органы уже проводят проверку.

Ранее в Барнауле чуть не сгорела квартира из-за электронной сигареты.

Горняк22

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