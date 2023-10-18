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Школьница в Рубцовске выпала из окна и попала в больницу, потому что сильно хотела погулять (ОБНОВЛЕНО)

редактор ГОРНЯК2201 минуты

12-летняя Саша (имя изменено) не стояла на учёте, жила в благополучной семье, по адресу Бульвар Победы, 10. 16 октября мама в семь вечера ушла на родительское собрание, дверь закрыла на ключ — мол, сиди, доча, делай уроки. Позднее женщина получила звонок из полиции — девочка выпала из окна.

Саша пояснила, что просто хотела вылезти на улицу, прогуляться с другом. На то, что всё обернётся травмами, не рассчитывала. И попытавшись спуститься на улицу с балкона третьего этажа просто сорвалась. У школьницы закрытый перелом ребра, переломы костей таза и много повреждений других костей. Недавно её прооперировали, пишет Mash Siberia.

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