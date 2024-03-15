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Пластиковые окна в Горняке

Школьникам Кулундинского района напомнили о важности использования световозвращающих приспособлений

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Школьникам Кулундинского района напомнили о важности использования световозвращающих приспособлений

В Кулундинской школе № 2 состоялась встреча сотрудников Госавтоинспекции с учащимися начальных классов. Беседуя с ребятами, полицейские уделили особое внимание теме использования световозвращающих элементов. Школьники узнали об истории возникновения световозвращателей, их основных видах и важности ношения на одежде. Автоинспекторы показали детям тематический видеоролик с мультперсонажами, который объяснил юным пешеходам, к каким последствиям может привести несоблюдение дорожной дисциплины.

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Посмотрев видеоролик, школьники активно начали задавать вопросы и приводить примеры различных дорожных ситуаций, в которые попадали сами. Инспектор по пропаганде с удовольствием ответила на все вопросы и рассказала, как следует себя вести в случае попадания в «дорожную ловушку».

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Диалог получился познавательным, школьники проявили большой интерес к теме дорожной безопасности. Учащиеся получили массу положительных эмоций, багаж новых и важных знаний и пообещали поделиться ими с младшими братьями и сестрами.

Взято отсюда.

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