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Школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ

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Но только один предмет

29 февраля 2024, 17:0521Написать комментарий

Школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал изменения в порядке сдачи ЕГЭ. Он отметил, что школы не должны вынуждать родителей нанимать репетиторов — Минобразования должно провести работу по усовершенствованию программы и Единого государственного экзамена. Президент также предложил дать выпускникам «второй шанс».

— А именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи, — заявил Путин.

Владимир Путин во время сегодняшнего обращения уделяет много внимания «детским» направлениям — школьному образованию, инфраструктуре вузов, материальной поддержке многодетных семей. Он также уже поднимал вопросы здравоохранения, упоминал проблему бедности, говорил о ходе спецоперации, подчеркнул важность кадровой подготовки и назвал основные цели и задачи в экономической сфере. Мы в следим за обращением президента в режиме онлайн — присоединяйтесь к нашей трансляции.

Взято Источник
29.02.2024

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