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Школьникам разрешили на ЕГЭ ссылаться на сюжеты аниме, манги и игр

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Речь идет о задании № 27 на экзамене по русскому языку, которое предполагает написание сочинения

Школьникам разрешили на ЕГЭ ссылаться на сюжеты аниме, манги и игр

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Школьникам разрешили на ЕГЭ ссылаться на сюжеты аниме, манги и игр. Информация об изменениях есть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), где опубликовали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по русскому языку.

Речь идет о задании № 27, которое предполагает написание сочинения. Согласно рекомендациям, при написании сочинения-рассуждения на основе опорного текста допускается использовать примеры-аргументы из историко-культурного опыта, в частности аниме, манги и игр.

Напомним, что ЕГЭ в 2024 году будут сдавать с 23 мая по 1 июля. При этом досрочное прохождение экзамена стартует уже 22 марта – оно продлится до 22 апреля.

новости Алтайский

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