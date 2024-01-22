Школьники 8 школ Шелаболихинского района стали участниками коммуникативно-образовательного интенсива Алтайского ГАУ «Поколение АГРО»

19 января состоялось первое в 2024 г. выездное занятие в рамках коммуникативно-образовательного проекта «Поколение АГРО», который реализует Алтайский государственный аграрный университет для школьников региона с целью популяризации современных аграрных профессий

В 2024 г. Алтайский ГАУ продолжает коммуникативно-образовательный проект «Поколение АГРО», созданный с целью популяризации агарных профессий и всероссийского конкурса для школьников сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ». Напомним, что в 2022-2023 гг. участниками проекта стали уже более 3500 школьников Алтайского края.

19 января состоялось первое в новом году выездное занятие на базе средней общеобразовательной школы с. Киприно Шелаболихинского р-на. Выезд состоялся при поддержке администраций Шелаболихинского района и ООО «Кипринский маслосырзавод».

Участниками мастер-классов и интерактивных площадок стали более 155 школьников 5-11 классов из 8 школ и их филиалов Шелаболихинского района. Как отметила председатель комитета по образованию Шелаболихинского района Вера Рябченко , такое количество ребят в масштабах района вполне достаточно. В Шелаболихинском районе всего 10 школ и их филиалов, в которых учатся 1390 школьников, из них только 65 – одиннадцатиклассники.

«Для нас важно будущее нашего района! Упор в работе мы делаем на то, чтобы молодежь видела свое будущее на родной земле. В профориентационной работе мы расставляем акценты на тех отраслях, которые традиционно представлены в районе, и где есть дефицит кадров. Аграрный сектор у нас развит, особенно Кипринский кластер. Поэтому сотрудничество с Алтайским ГАУ развивается активно, в том числе благодаря личному участию главы района Александра Николаевича Шушунова. Мы осенью привозили школьников в Барнаул, в Аграрный университет. А сейчас уже команда АГАУ приехала к нам, чтобы рассказать ребятам о современной аграрной науке. Сотрудничество с вузом мы продолжим и в будущем!» , – говорит Вера Рябченко .

Старт работе интенсива дал глава Шелаболихинского района, в прошлом выпускник АГАУ, Александр Шушунов : «Шелаболихинский район известен в Алтайском крае высокими показателями сельскохозяйственной продукции. Здесь есть предприятия, которые являются брендовыми для региона. Поэтому для района крайне важно привлекать молодежь в сельскохозяйственную отрасль. Сегодня и сами сельхозпредприятия вкладывают серьезные средства для того, чтобы стать привлекательными для молодых специалистов. Благодарю Аграрный университет за помощь в подготовке специалистов, за активную просветительскую и профориентационную деятельность. Надеюсь, что наш район будет постоянным партнером вуза!»

Куратор проекта «Поколение АГРО», к.с.-х.н., доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Елена Пилюкшина отметила: ” Команда Алтайского ГАУ сегодня представляет два проекта: “Поколение АГРО”, который показывает школьникам возможности современной аграрной науки, а педагогам может стать хорошим помощником в организации научно-проектной деятельности. Второй проект – подготовка к конкурсу “АгроНТРИ”. Знаю, что среди школьников Шелаболихинского района есть ребята, которые уже не один год участвуют в этом конкурсе и даже успешно представляли наш Алтайский край на федеральном уровне! Мы надеемся, что вы, ребята, и дальше будете активно участвовать в проектах Алтайского ГАУ!”

От имени ректора АГАУ Николая Колпакова к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математики, механики и инженерной графики Андрей Смышляе в вручил благодарности за помощь в организации интенсива главе Шелаболихинского района Александру Шушунову , председателю комитета по образованию Вере Рябченко , директору Кипринской СОШ Нине Пашковой и директору ООО «Кипринский МСЗ» Льву Загайк о.

Разбившись на группы, школьники в течение трех часов смогли принять непосредственное участие в работе мастер-классов и интерактивных площадок, подготовленных преподавателями и студентами АГАУ: «Сырных дел мастер» (к.с.-х.н., доцент Елена Машкина ), «Мастер-маслодел» (к.с.-х.н., доцент Людмила Паутова , ст. лаборант Юлия Денисова ), «ПочвоTest» (аспирант Александра Арыкова , студенты Агрономического факультета Вера Дерендяева и Юлия Замкова ), «Микромир аграрных систем» (студенты Агрономического факультета Александр Мазикин и Елена Билан ), «Полезное меню для полезных животных» (к.с.-х.н., доцент Е лена Пилюкшина и к.с.-х.н., доцент Ирина Плешаков а), «Приготовление анатомических препаратов» (д.б.н., доцент Лия Ткаченко ), «АгроРоботы» и «АгроКоптеры» (к.т.н., доцент Андрей Смышляев и студенты Инженерного факультета Никита Мельников, Сергей Запрягаев, Евгений Камзин и Максим Капустин ). Все ребята остались довольны участием в интенсиве, а кто-то даже смог унести домой собственноручно изготовленное масло и мягкий сыр.

Девятиклассника из с. Новообенцово Сергея Петрушина больше всего привлекла площадка «АгроРоботы»: «Меня интересует сварное дело. Поэтому увлекаюсь техникой. В будущем после одиннадцатого класса хочу поступить в Барнаул, в вуз, где есть такое направление, связанное со сваркой. Буду теперь иметь в виду и Аграрный университет».

А вот Ульяна Бабанина из 9 класса Шелаболихинской СОШ №1 планирует стать педагогом адаптивной физической культуры и помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Девушку очень заинтересовали квадрокоптеры, управлять которыми она попробовала на площадке «АгроКоптеры». « Я вдруг подумала, что с помощью квадрокоптеров можно придумать какие-то активности для детей на уроках адаптивной физкультуры! Спасибо команде АГАУ, что впервые познакомили меня с дронами!»

Одиннадцатиклассник Михаил Шушаков из Шелаболихинской СОШ №1 уже не только сам бывал в Алтайском ГАУ, но и участвовал во всероссийском конкурсе «АгроНТРИ» в номинации «АгроВет». Юноша твердо решил стать ветеринарным врачом. «Родители держат в домашнем хозяйстве коров. Хочу стать ветеринаром, заниматься КРС, свиньями, потому что это основные животные в крупных животноводческих комплексах, которые сегодня активно развиваются в Алтайском крае. Планирую закончить Факультет ветеринарной медицины АГАУ и вернуться работать домой, в Шелаболиху» , – говорит Михаил.

Следующее выездное занятие в рамках коммуникативно-образовательного проекта «Поколение АГРО» Алтайского ГАУ состоится уже 2 февраля . Площадкой станет школа № 50 в пос. Новосиликатном г. Барнаула.

Больше фото: https://vk.com/album-195694242_301127961

Взято отсюда.

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