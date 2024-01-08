Школьники и их родители стали участниками экологической акции «Добрая зима для птиц»

Акция по развешиванию экологических кормушек и подкормке зимующих птиц «Добрая зима для птиц» состоялась в парке «Арлекино». Организаторами акции стал клуб детей и родителей «Фауна» Алтайского краевого детского экологического центра. Клубу в 2024 году исполняется 15 лет. «Занятия проводятся с семейными коллективами, – рассказывает Наталья Батлук , заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. – Они заранее делают экокормушки, основа которых несоленое сало, а компоненты – различные зерна. Формируют такие кормушки на свой вкус, делают веревочку. Птицы склевывают все без остатка, остаётся только джутовый шнурок». Провели акцию педагоги Ася Сухорукова и Елена Соколова , участниками стали 45 человек, дети и родители обучающихся.

«Каждый год наша семья принимает участие в замечательной акции «Добрая зима для птиц», – говорит Оксана Гусева , – Она уже стала доброй традицией клуба «Фауна», ведь кормить птиц – это здорово! Тут и воспитание доброго ответственного отношения к братьям нашим меньшим, и знакомство с зимующими птицами Барнаула, и чудесная прогулка на свежем воздухе. Дети учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, они могут спасти их от гибели. Самое трудное было найти подходящие веточки для развешивания кормушек, но мы с этим справились!».

Девятиклассник Герман Головин поделился: «Каждый год я с нетерпением жду зиму, чтобы вновь мастерить кормушки для зимующих птиц. Особенно мне нравится каждый год придумывать новые экокормушки. Например, в прошлом году я делал бусы из разных орехов и фруктов, а в этом году готовил «печеньки» для птиц. Зимой, когда естественные источники пищи становятся для птиц недоступными, кормушка для них – настоящее спасение. Она помогает им выжить в условиях жестоких морозов и снегопадов».

«Участие в акции «Добрая зима для птиц» – наше семейное дело! Каждую зиму у нас проводятся мастер-классы по изготовлению эко-кормушек руками детей и их родителей. Эти кормушки не только простые, но и экологические, а значит, не будут загрязнять окружающую среду! «Эко» – это значит, что кормушка будет не только птицам пользу приносить, но и природе не навредит. При этом смастерить их своими руками могут даже самые маленькие ребята!», – считает Анна Соколова .

Взято отсюда.

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