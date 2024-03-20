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Школьники из Кулунды познакомились с работой местного отдела ЗАГС

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Школьники из Кулунды познакомились с работой местного отдела ЗАГС

В Год семьи в отделе ЗАГС, с. Кулунда организовали экскурсии для учащихся средней школы № 3. С ребятами обсудили роль органов ЗАГС в формировании семейных ценностей и укреплении семьи. Школьники узнали, чем занимаются работники органов ЗАГС в повседневной работе, какие услуги можно здесь получить. Сотрудники отдела рассказали об истории создания органов ЗАГС, о семейных ценностях и традициях, о покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Ребятам показали пламя семейного очага, который привезли в отдел ЗАГС из Дворца бракосочетания города Барнаула. Школьники узнали, какие существуют виды актовых записей, как формируется архив, каковы условия заключения брака, что необходимо знать тем, кто захотел поменять свои фамилию, имя или отчество, что такое установление отцовства и усыновление (удочерение) и какова разница между ними. Не остались без внимания и такие виды регистрации, как рождение и смерть. Особый интерес вызвал архив отдела, где хранятся записи акта с 1926 года. Ребята увидели запись акта о рождении в современном виде, напечатанную с помощью технических средств, и сравнили её с архивными документами, написанными чернилами. Во время беседы школьникам рассказали, что регистрация записи акта гражданского состояния – важный шаг в жизни каждого человека, поэтому при получении документов важно очень внимательно проверять свои личные данные, чтобы исключить любые ошибки. В завершении встречи сотрудник отдела Ирина Пасюта ответила на вопросы учащихся.

Взято отсюда.

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