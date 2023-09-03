Школьники на мотоцикле разбились в Бийске в День знаний

Двухколесный транспорт протаранила “Лада”

Фото: ГИБДД Бийск

Авария с участием подростков произошла в Бийске 1 сентября. Об этом рассказали в городском ГИБДД.

Около полудня на Советской водитель “Лады” не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого сидел мальчик 2009 года рождения.

В результате аварии школьник и его пассажир (также подросток) пострадали. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка. На водителя мотоцикла составили протокол.

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